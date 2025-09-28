Mandalorian stagione 4 diventa un film | ecco perché

l'evoluzione di "the mandalorian": da serie streaming a progetto cinematografico. Il franchise di Star Wars sta vivendo una fase di profonda trasformazione, con un focus crescente sui film rispetto alle produzioni televisive. In particolare, la popolare serie The Mandalorian, che ha rappresentato il punto di riferimento per Disney+ dal suo debutto nel 2019, si sta allontanando dalla piattaforma streaming per approdare al grande schermo. Questa decisione segna un cambiamento strategico importante che influenzerà il futuro del franchise. la scrittura delle sceneggiature e lo stato attuale della produzione.

Deluso per l’assenza della quarta stagione di The Mandalorian, ma curioso per il film

E' arrivato settembre e come promesso torna Comlink, il Talk Show di Empira che parla di Star Wars a 360 gradi. Per questo primo appuntamento parleremo del primissimo trailer di The Mandalorian and Grogu e della nuova stagione della serie Rebuild the G - facebook.com Vai su Facebook

Rilasciato il poster italiano ufficiale di The Mandalorian and Grogu. Il film sarà nelle sale italiane dal 20 maggio 2026. Grazie @StarWarsIT per la foto. Vai su X

The Mandalorian & Grogu ha un primo teaser trailer: diamo un'occhiata al nuovi film di Star Wars - È arrivato il primo teaser trailer ufficiale di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film di Star Wars legato alla strana accoppiata che ha conquistato tutto il mondo dalla serie TV. Lo riporta msn.com