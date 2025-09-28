Mandalorian e grogu | il misterioso villain di lucasfilm

Il ritorno di Star Wars sul grande schermo è previsto per il prossimo anno, con l’attesissimo film The Mandalorian e Grogu. Nonostante l’anticipazione cresca, i produttori sembrano voler mantenere alcuni dettagli sotto riserbo, alimentando la curiosità tra i fan. La prima clip promozionale rilasciata mostra Din Djarin e Grogu affrontare le forze dell’Impero, ma lascia molte domande senza risposta, in particolare riguardo all’identità del villain. le caratteristiche del trailer di The Mandalorian e Grogu. contenuto e messaggi principali. Il teaser si concentra principalmente su scene d’azione spettacolari, come la scena in cui Din Djarin neutralizza un AT-AT, dimostrando ancora una volta la sua abilità come guerriero Mandaloriano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

