Mandalorian e grogu | 10 set e minifigure lego da non perdere

Le nuove produzioni legate all’universo Star Wars spesso si traducono in interessanti opportunità per il mondo del LEGO. Con l’arrivo del film previsto per il 2026, si susseguono indiscrezioni e anticipazioni che suggeriscono quali set potrebbero essere rilasciati nel prossimo anno. Grazie al primo trailer ufficiale di The Mandalorian and Grogu, è possibile avere un’idea più chiara delle possibili figure e modelli LEGO ispirati alle scene e ai personaggi più iconici della nuova pellicola. le nuove figures e set lego in vista del film del 2026. analisi del trailer di The Mandalorian and Grogu. Il trailer ufficiale mostra Din Djarin e il suo giovane compagno Grogu impegnati in operazioni con la Nuova Repubblica, tra scontri con i Residui Imperiali e incontri con personaggi noti come Rotta, figlio di Jabba. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mandalorian e grogu: 10 set e minifigure lego da non perdere

