Mancano assistenti sociali a Pisa non vengono coperte nemmeno le maternità

Pisatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, durante lo scorso Consiglio comunale del 25 settembre, ha risposto a un question time promosso da Diritti in Comune sulla carenza di assistenti sociali in servizio in città. In materia di personale, lo scorso 23. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mancano - assistenti

"Mancano già sette assistenti sociali. Ora nuove incertezze per i lavoratori" - "Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti della Società della Salute Pisana tramite la ... Secondo lanazione.it

Assistenti sociali, ne mancano ancora migliaia. Così si riduce anche l’utilizzo del fondo povertà - Cresce il numero degli assistenti sociali, ma restano ancora disparità territoriali nella dotazione di personale e nella tipologia di assunzione a causa delle criticità originate dai meccanismi di ... Scrive vita.it

Cerca Video su questo argomento: Mancano Assistenti Sociali Pisa