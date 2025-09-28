Mamma e figlio si allontanano da una casa famiglia avvistata la donna in metro ma senza il bambino

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passante ha segnalato all'associazione Penelope di aver visto la donna scomparsa da Roma il 31 agosto insieme a suo figlio di 2 anni. Era sola nella metro Ottaviano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mamma - figlio

“La morte di mio figlio destinata a restare un mistero”, la mamma: “Chi sa non ha mai parlato”

La mamma e il figlio morto: “Ho parlato con l’uomo che vive col cuore di Luca”

La scelta del figlio di Mina: “Voglio il cognome di mamma”

mamma figlio allontanano casaMamma e figlio si allontanano da una casa famiglia, avvistata la donna in metro ma senza il bambino - Un passante ha segnalato all'associazione Penelope di aver visto la donna scomparsa da Roma il 31 agosto insieme a suo figlio di 2 anni ... fanpage.it scrive

mamma figlio allontanano casaAllontanato per i maltrattamenti alla mamma, si intrufola in casa sfruttando la porta rotta: la sorella se lo trova davanti in bagno, arrestato 21enne - Era stato allontanato dall'abitazione di famiglia a causa dei maltrattamenti e delle violenze che riversava sulla mamma e gli altri parenti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mamma Figlio Allontanano Casa