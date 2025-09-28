Maltempo nelle Marche auto intrappolata nell' acqua | salvati mamma e bambino Ascoli e Fermano sott' acqua | frane danni disagi e un incendio provocato da un fulmine

Un vero e proprio nubifragio ha colpito Fermano e Ascolano provocando allagamenti, smottamenti, danni, incendi, pericoli e disagi. Dalle 4 di questa mattina decine le telefonate e le.

Maltempo, sottopassi allagati e alberi su auto a San Benedetto - A causa delle forti piogge cadute, nella zona di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) alcuni sottopassi sono stati chiusi per allagamenti e diverse vie del centro si sono riempite d'acqua, ... Come scrive ansa.it