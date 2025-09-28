Maltempo | la Puglia con foggiano e Salento in codice giallo fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Fra le regioni oggi in allerta per temporali (immagine tratta da dipartimento della protezione civile) la Puglia, almeno in parte. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità fino alle 13. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori della Puglia Settentrionale.”   L'articolo Maltempo: la Puglia con foggiano e Salento in codice giallo fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

