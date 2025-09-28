Malore durante un' escursione al Santuario di Madonna dell' Alto | 79enne salvato a Petralia Sottana

Momenti di paura sulle Madonie. Un uomo di 79 anni, residente a Caltanissetta, è stato colto da un malore mentre si trovava sul sentiero che porta al santuario di Madonna dell'Alto, a Petralia Sottana. Il Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), allertato dalla centrale operativa del 118. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

