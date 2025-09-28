Mai viste cose così in 50 anni | il video choc della grandinata ad Albavilla

Quicomo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene da non credere: auto ferme ai lati della strada, qualcuna bloccata in mezzo alla carreggiata, mentre la grandine ricopre tutto come una nevicata. In pochi minuti il paesaggio è stato trasformato in un tappeto bianco.Il video, girato e diffuso da Tote Cacciatore, mostra quanto accaduto ad. 🔗 Leggi su Quicomo.it

