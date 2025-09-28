Basta una sola parola per farti svuotare il conto: attenzione alle risposte che si danno al telefono, questa frase è proprio da evitare. Quando rispondiamo al telefono lo facciamo spesso sovrappensiero, è uno di quei gesti entrati ormai nella nostra quotidianità. Proprio per questo motivo dà l’ illusione della sicurezza. Siamo convinti di avere sempre il controllo della situazione: dopotutto siamo noi a rispondere e con un semplice click possiamo interrompere in qualsiasi momento la conversazione. Su questo, ovviamente, non c’è alcun dubbio. Anche quando dall’altra parte della cornetta troviamo il classico operatore di un call center, sentiamo di avere il pieno controllo della conversazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Mai dire questa parola al telefono: la registrano e ti derubano (succede ogni giorno)