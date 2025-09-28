Mai dire Blackout | Emissioni Xi Jinping non convince

Cobalto, il Congo riapre le frontiere. Fonderie cinesi contro i prezzi bassi. Incidente in Indonesia, il prezzo del rame decolla. La Cina decarbonizza a giorni alterni. Lo scisto USA preoccupato da Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Emissioni, Xi Jinping non convince

Attenti a dire "emissioni zero": in Gran Bretagna sotto esame la pubblicità di alcune case - ROMA – Nel Regno Unito l'ente di sorveglianza Advertising Standards Authority (Asa) ha imposto a Bmw e MG di eliminare alcune presenze pubblicitarie sul web relative a modelli elettrici e plug-