Maggioranza spaccata sul contributo dalle banche E Tajani boccia la rottamazione leghista | Meglio spendere per la sanità

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestazione della legge di Bilancio entra nel vivo e fa emergere plasticamente tensioni e divisioni interne alla maggioranza. Da un lato Forza Italia, schierata in difesa delle banche e contraria a qualsiasi prelievo sugli extraprofitti, dall’altro la Lega che insiste sulla necessità di finanziare l’ennesima rottamazione delle cartelle esattoriali (che senza paletti costerebbe 5 miliardi) e per farlo punta proprio su un “ contributo ” da parte degli istituti di credito. Matteo Salvini ha dalla sua il fatto che proporre un balzello sui maxi utili bancari è misura popolare, per quanto fin qui si sia tradotta in un mero anticipo di liquidità, e non può permettersi di cedere anche su questo dopo aver dovuto platealmente rinunciare alla promessa “ cancellazione della Fornero “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

maggioranza spaccata sul contributo dalle banche e tajani boccia la rottamazione leghista meglio spendere per la sanit224

© Ilfattoquotidiano.it - Maggioranza spaccata sul “contributo” dalle banche. E Tajani boccia la rottamazione leghista: “Meglio spendere per la sanità”

In questa notizia si parla di: maggioranza - spaccata

Maggioranza spaccata sulla Multiservizi: sempre più in bilico il piano di risanamento

Caso Bms, maggioranza spaccata: Marchionna allo scontro con FdI

Salvini contro Macron sull’Ucraina, maggioranza spaccata, Meloni tace: cosa sta succedendo

maggioranza spaccata contributo bancheFonti, da contributo banche si punta a 2,5-3 miliardi - L'obiettivo cui si guarda, nell'ambito della trattativa tra il governo e le banche per un ipotetico contributo in vista della prossima legge di bilancio, è di arrivare a raccogliere 2,5- Scrive msn.com

maggioranza spaccata contributo bancheContributo banche in Manovra: si va verso ipotesi di 2,5-3 miliardi - Continua nella maggioranza la trattativa tra la Lega, che ha promosso il contributo, e Forza Italia che lo osteggia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maggioranza Spaccata Contributo Banche