La gestazione della legge di Bilancio entra nel vivo e fa emergere plasticamente tensioni e divisioni interne alla maggioranza. Da un lato Forza Italia, schierata in difesa delle banche e contraria a qualsiasi prelievo sugli extraprofitti, dall’altro la Lega che insiste sulla necessità di finanziare l’ennesima rottamazione delle cartelle esattoriali (che senza paletti costerebbe 5 miliardi) e per farlo punta proprio su un “ contributo ” da parte degli istituti di credito. Matteo Salvini ha dalla sua il fatto che proporre un balzello sui maxi utili bancari è misura popolare, per quanto fin qui si sia tradotta in un mero anticipo di liquidità, e non può permettersi di cedere anche su questo dopo aver dovuto platealmente rinunciare alla promessa “ cancellazione della Fornero “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Maggioranza spaccata sul "contributo" dalle banche. E Tajani boccia la rottamazione leghista: "Meglio spendere per la sanità"