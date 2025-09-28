Maggioranza in consiglio comunale a Santarcangelo | Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Riminitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santarcangelo è una città antifascista che fa della libertà, della democrazia e del rispetto le bussole del vivere civile. Una settimana fa abbiamo celebrato l’81esimo anniversario della Liberazione e gli eroi della Resistenza che hanno pagato con la propria vita il ‘donarci’ tale libertà ed è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maggioranza - consiglio

Assenze in maggioranza. Salta la seduta di consiglio. Minoranza sulle barricate

San Siro va in Consiglio: l’ago della bilancia è Fumagalli. Maggioranza alla prova, dal Pd tre paletti sui fondi

La maggioranza non si presenta. Salta un’altra seduta del Consiglio: "Non hanno i numeri per governare"

maggioranza consiglio comunale santarcangeloRevoca cittadinanza a Mussolini. La mozione in consiglio a Santarcangelo - Nella seduta del 30 settembre il consiglio comunale di Santarcangelo sarà chiamato a votare la mozione di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Riporta newsrimini.it

maggioranza consiglio comunale santarcangelo"Togliere la cittadinanza al Duce è necessario" - Per i crimini commessi Mussolini non è degno di Santarcangelo" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maggioranza Consiglio Comunale Santarcangelo