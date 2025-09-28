Maggioranza in consiglio comunale a Santarcangelo | Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

“Santarcangelo è una città antifascista che fa della libertà, della democrazia e del rispetto le bussole del vivere civile. Una settimana fa abbiamo celebrato l’81esimo anniversario della Liberazione e gli eroi della Resistenza che hanno pagato con la propria vita il ‘donarci’ tale libertà ed è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it