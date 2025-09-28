Maestra d’asilo vende vodka fatta in casa per arrotondare e causa una strage 25 morti avvelenati in Russia
Secondo l’accusa, la donna avrebbe prodotto il liquore in casa vendendolo poi a un uomo che si sarebbe occupato di imbottigliamento e vendita della vodka a ignari cittadini. Dopo i decessi a catena, sono scattati i controlli che hanno accertato livelli letali di metanolo. I due arrestati per omicidio colposo e contrabbando. 🔗 Leggi su Fanpage.it
