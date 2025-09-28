Maddalena Carta non è morta solo di lavoro ma di missione | Il duro sfogo del dottor Gianni Verde
Medicina generale sotto pressione: il grido di dolore del dottor Gianni Verde dopo la morte della collega Maddalena Carta. La collega Maddalena Carta non è morta solo di lavoro, è morta di missione, di dovere, di quell’eccesso di responsabilità che ogni Medico di Medicina Generale sente come marchio sulla pelle e nell’anima. È caduta sotto il peso di un sistema che pretende troppo e restituisce niente, mentre chi dovrebbe tutelarci – sindacati autoreferenziali che non ci rappresentano più – continua a spingerci verso un lavoro disumano, degradante, fatto di ore infinite e di dignità calpestata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
