«Negli ultimi tempi ho scritto poesie». Mai banale e decisamente anticonformista, Michel Houellebecq è sicuramente uno degli scrittori più rilevanti della letteratura francese contemporanea, tradotto in tutto il mondo. Qualcuno afferma che è il nuovo Louis Ferdinand Céline. È raro che accetti di parlare. I suoi romanzi descrivono spesso l'individuo di fronte alla crisi di una società. Che cos'è, un'esplorazione intima oppure una diagnosi politica? «L’idea del romanzo è di creare personaggi. La politica la si può integrare, ma l'importante è l'individuo, con la sua storia, la sua vita. Bisogna creare degli esseri umani, è l'aspetto bizzarro del mio lavoro: fabbrico esseri umani». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Macron incomprensibile. Non ha idee politiche forti"