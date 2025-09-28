Macfrut come ' cosa sua' le dimissioni a sorpresa e la trattativa parallela con Parma | la politica stronca la guerra tra Fiere
Una fine piuttosto traumatica arrivata dopo quasi 12 anni i cui effetti però sono stati attutiti dall'ombrello protettivo della Regione e delle altre istituzioni che si sono immediatamente attivate per bloccare la prospettiva di una 'guerra' tra Fiere. Sono i contorni succosi dell'affaire che ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: macfrut - cosa
É iniziato il conto alla rovescia della 41^ edizione di Macfrut l’importante fiera internazionale dedicata alla filiera ortofrutticola, in programma al Rimini Expo Centre, dall’8 al 10 maggio 2024. Prenderà parte all'evento anche Montini Carrelli Elevatori con i suoi c - facebook.com Vai su Facebook
Cesena Fiera, cambio ai vertici. La Regione Emilia-Romagna: «Macfrut resta in Romagna, è la sua collocazione naturale» - Sull’ipotesi di un trasloco di Macfrut a Parma l’assessore regionale all’Agricoltura Mammi frena: «Il suo valore strategico è quello di essere ... Riporta corrieredibologna.corriere.it
Macfrut, arrivano le dimissioni di Renzo Piraccini - "Rassegno le mie dimissioni irrevocabili da presidente e Ad di Cesena Fiera" annuncia il manager dopo 11 anni al vertice ... Si legge su myfruit.it