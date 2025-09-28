Macedonia del Nord 400 giovani a Skopje per il Giffoni Youth Film Festival

Al cinema Frosina di Skopje apertura ufficiale venerdì scorso, con l’ambasciatore Paolo Palminteri e con la proiezione del film Forever with You (Io non ti lascio solo) del regista Fabrizio Cattani, per la tredicesima edizione del Giffoni Macedonia Youth Film Festival, in programma fino al 1° ottobre. L’iniziativa, organizzata da Giffoni in collaborazione con Planet M diretta da Darko Basheski, è cofinanziata per l’Italia dalla direzione generale per il Cinema e l’Audiovisivo del ministero della Cultura, sostenuta dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e dall’Ambasciata d’Italia a Skopje. La tredicesima edizione vede la partecipazione di oltre 400 giovani provenienti da Macedonia, Italia, Svizzera, Danimarca, Romania, Serbia, Kosovo e Montenegro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

