“Mi sento come dopo il primo giorno di scuola, anche perché a quest’ora ho paura di perdere tutta l’energia”. Barbara D’Urso è tornata in televisione due anni dopo aver lasciato Mediaset. Era una delle concorrenti più attese della nuova edizione di “Ballando con le Stelle” e ieri, 27 settembre, ha fatto il suo esordio nella prima puntata del programma con una rumba insieme al suo maestro Pasquale La Rocca. L’esibizione è arrivata dopo la mezzanotte e ha raccolto la standing ovation del pubblico. Anche i giudici hanno apprezzato la performance, facendo anche alcune osservazioni critiche. “Avevo pochi dubbi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma vaff***”: Barbara D’Urso risponde a Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle”. Il giudice aveva detto “Milly Carlucci è una donna di tv, mica come te”