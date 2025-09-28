Ma Striscia la Notizia torna oppure no? Ecco cosa pensa Pier Silvio Berlusconi | è finita l’era di Antonio Ricci?

Il ritorno di Striscia la Notizia divide il pubblico e solleva dubbi sul futuro del programma: Pier Silvio Berlusconi chiarisce la sua posizione e spuntano ipotesi sorprendenti. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Striscia la Notizia torna in tv, ma non su Canale 5? Ecco le indiscrezioni: dove e quando vedremo il tg satirico Il destino di Striscia la Notizia continua a far discutere. Dopo ben trentasette anni di onorata carriera, il telegiornale irriverentemente satirico di Antonio Ricci sembra vivere un momento di incertezza. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha garantito che la trasmissione non è destinata alla cancellazione, ma le strategie sul suo ritorno non sono ancora del tutto chiare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

