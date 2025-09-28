Ma Striscia la Notizia torna oppure no? Ecco cosa pensa Pier Silvio Berlusconi | è finita l’era di Antonio Ricci?
Il ritorno di Striscia la Notizia divide il pubblico e solleva dubbi sul futuro del programma: Pier Silvio Berlusconi chiarisce la sua posizione e spuntano ipotesi sorprendenti. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Striscia la Notizia torna in tv, ma non su Canale 5? Ecco le indiscrezioni: dove e quando vedremo il tg satirico Il destino di Striscia la Notizia continua a far discutere. Dopo ben trentasette anni di onorata carriera, il telegiornale irriverentemente satirico di Antonio Ricci sembra vivere un momento di incertezza. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha garantito che la trasmissione non è destinata alla cancellazione, ma le strategie sul suo ritorno non sono ancora del tutto chiare. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: striscia - notizia
Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia
Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia
Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso
Il segreto del successo? Enrico Lucci lo ha chiesto ai VIP Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/il-segreto-del-successo-enrico-lucci-lo-ha-chiesto-ai-vip… #Striscialanotizia #AnnaFerzetti #PierfrancescoFavino - X Vai su X
Finché c’è Striscia… C’È SPERANZA! La 38ª edizione sta tornando! Inviateci le vostre segnalazioni a [email protected] o al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/sos-gabibbo #Striscialanotizia - facebook.com Vai su Facebook
Striscia la Notizia 2025, il tg satirico annuncia ufficialmente il ritorno: quando in onda - La trasmissione ha annunciato, con uno spot, il ritorno nella stagione attualmente in corso. Da maridacaterini.it
Il nuovo promo di Striscia la notizia, il tg di Antonio Ricci conferma ufficialmente il ritorno in tv - Una conferma che ribadisce come il tg satirico ideato da Antonio Ricci sia ormai pronto a tornare ... Riporta fanpage.it