Barbara D’Urso torna sotto i riflettori e lo fa in grande stile a Ballando con le Stelle, dove non sono mancate emozioni, applausi e inevitabili frecciatine. Dopo l’uscita di scena da Mediaset e la breve ospitata a Domenica In, il suo debutto nel programma di Milly Carlucci ha segnato un vero e proprio ritorno da protagonista. Accanto a lei, sul palco, il maestro Pasquale La Rocca, con cui ha danzato una rumba intensa e scenografica. Il pubblico ha risposto con una standing ovation, mentre i giudici hanno subito messo in luce il talento della conduttrice. Un debutto tra applausi e prime critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma come è possibile…”. Ballando con le stelle, Barbara D’Urso parla, balla ed ecco cosa succede