Ma come è possibile… Ballando con le stelle Barbara D’Urso parla balla ed ecco cosa succede
Barbara D’Urso torna sotto i riflettori e lo fa in grande stile a Ballando con le Stelle, dove non sono mancate emozioni, applausi e inevitabili frecciatine. Dopo l’uscita di scena da Mediaset e la breve ospitata a Domenica In, il suo debutto nel programma di Milly Carlucci ha segnato un vero e proprio ritorno da protagonista. Accanto a lei, sul palco, il maestro Pasquale La Rocca, con cui ha danzato una rumba intensa e scenografica. Il pubblico ha risposto con una standing ovation, mentre i giudici hanno subito messo in luce il talento della conduttrice. Un debutto tra applausi e prime critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: possibile - ballando
Aspettando Ballando Con Le Stelle É possibile rivedere la puntata su #RaiPlay https://raiplay.it/video/2025/09/Aspettando-Ballando-con-le-stelle---Puntata-del-20092025-ec48fbbf-7463-42ba-bad3-bd9e807b0754.html… #BallandoConLeStelle @Ba - X Vai su X
De Rensis a Mattino Cinque: "Qui sono in ballo cose molto gravi". Indagini su possibile corruzione del procuratore Venditti - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle, Filippo Magnini è il decimo concorrente ufficiale. I passi di danza con la cuffia in piscina: «Milly, arrivo!» - È ufficiale: tra le new entry del cast di Ballando con le stelle adesso c'è anche l'ex nuotatore Filippo Magnini, due volte campione del mondo nello stile libero. Si legge su leggo.it
Ballando con le stelle, Paolo Belli è ufficialmente un nuovo concorrente: «Me l'ha chiesto Milly» - Dopo vent’anni di conduzione al fianco di Milly Carlucci, Paolo Belli scende finalmente in pista come concorrente di Ballando con le Stelle. Come scrive leggo.it