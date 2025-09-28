Ma come è possibile… Ballando con le stelle Barbara D’Urso parla balla ed ecco cosa succede

Thesocialpost.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D’Urso torna sotto i riflettori e lo fa in grande stile a Ballando con le Stelle, dove non sono mancate emozioni, applausi e inevitabili frecciatine. Dopo l’uscita di scena da Mediaset e la breve ospitata a Domenica In, il suo debutto nel programma di Milly Carlucci ha segnato un vero e proprio ritorno da protagonista. Accanto a lei, sul palco, il maestro Pasquale La Rocca, con cui ha danzato una rumba intensa e scenografica. Il pubblico ha risposto con una standing ovation, mentre i giudici hanno subito messo in luce il talento della conduttrice. Un debutto tra applausi e prime critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ma come 232 possibile8230 ballando con le stelle barbara d8217urso parla balla ed ecco cosa succede

© Thesocialpost.it - “Ma come è possibile…”. Ballando con le stelle, Barbara D’Urso parla, balla ed ecco cosa succede

In questa notizia si parla di: possibile - ballando

Ballando con le stelle, Filippo Magnini &#232; il decimo concorrente ufficiale. I passi di danza con la cuffia in piscina: «Milly, arrivo!» - È ufficiale: tra le new entry del cast di Ballando con le stelle adesso c'è anche l'ex nuotatore Filippo Magnini, due volte campione del mondo nello stile libero. Si legge su leggo.it

Ballando con le stelle, Paolo Belli &#232; ufficialmente un nuovo concorrente: «Me l'ha chiesto Milly» - Dopo vent’anni di conduzione al fianco di Milly Carlucci, Paolo Belli scende finalmente in pista come concorrente di Ballando con le Stelle. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Possibile8230 Ballando Stelle