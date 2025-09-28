Lutto nello sport è morto Furio Focolari | il giornalista aveva 78 anni

Roma, 28 settembre 2025 – È morto Furio Focolari. Oggi, domenica 28 settembre, il giornalista sportivo è scomparso all’età di 78 anni. Focolari, noto per le sue radiocronache in particolare quelle di sci e storica voce di Radio Radio, era malato da tempo di Sla. A dare il triste annuncio è stato lo stesso direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale X: “Ciao Furio ora riposa in pace. Aiutaci a sopportare questo immenso dolore e grazie di tutto”. Sui social è arrivato anche il saluto dell’emittente romana: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it