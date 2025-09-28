Addio a Furio Focolari, il giornalismo sportivo in lutto: il commosso saluto nella nota della Lazio La S.S. Lazio ha voluto rendere omaggio a Furio Focolari, giornalista sportivo di grande esperienza e volto noto del panorama televisivo e radiofonico, scomparso nelle ultime ore. Focolari, oltre a essere una delle voci più riconoscibili del giornalismo calcistico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lutto nel mondo del giornalismo, si è spento Furio Focolari: il ricordo della Lazio