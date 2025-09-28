Lutto nel giornalismo sportivo | addio a Carlo Sassi innovatore e padre della moviola

Lutto nel giornalismo sportivo: addio a Carlo Sassi. Dalla Domenica Sportiva a Quelli che il calcio, la carriera di un pioniere della TV sportiva. Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa di Carlo Sassi, figura storica della televisione e inventore della celebre moviola, lo strumento che ha rivoluzionato il modo di raccontare il calcio sul piccolo schermo. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, Sassi iniziò la sua carriera da calciatore dilettante prima di approdare in Rai nel 1960. Da lì cominciò un percorso destinato a cambiare per sempre la narrazione sportiva. Il debutto della moviola: un derby indimenticabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lutto nel giornalismo sportivo: addio a Carlo Sassi, innovatore e padre della moviola

