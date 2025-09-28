Il settore del lusso ha subito “duri colpi” in Borsa e solo di recente ha accennato un movimento di ripresa, riavvicinando la performance migliore del mercato. L’indice S&P Global Luxury Index evidenzia un ritorno da inizio anno poco sopra l’8%, una performance più modesta rispetto al benchmark di riferimento del mercato azionario S &P500 che fa segnare un +12,5%. Una dinamica che sconta una vera e propria crisi sistemica per i grandi gruppi, con alcune eccezioni, come Brunello Cucinelli, che evidenzia fondamentali “interessanti”. L’attenzione si sposta dunque sui fondamentali, ossia sui fatturati e sulla condizione macroeconomica generale, che al momento risulta particolarmente caotica, a causa dei dazi commerciali, del dollaro debole e di una dinamica inflattiva che presenta forti incertezze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lusso sotto i riflettori: ecco quali società hanno subito l’impatto della crisi