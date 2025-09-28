Lusso sotto i riflettori | ecco quali società hanno subito l’impatto della crisi
Il settore del lusso ha subito “duri colpi” in Borsa e solo di recente ha accennato un movimento di ripresa, riavvicinando la performance migliore del mercato. L’indice S&P Global Luxury Index evidenzia un ritorno da inizio anno poco sopra l’8%, una performance più modesta rispetto al benchmark di riferimento del mercato azionario S &P500 che fa segnare un +12,5%. Una dinamica che sconta una vera e propria crisi sistemica per i grandi gruppi, con alcune eccezioni, come Brunello Cucinelli, che evidenzia fondamentali “interessanti”. L’attenzione si sposta dunque sui fondamentali, ossia sui fatturati e sulla condizione macroeconomica generale, che al momento risulta particolarmente caotica, a causa dei dazi commerciali, del dollaro debole e di una dinamica inflattiva che presenta forti incertezze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: lusso - sotto
Crazy Pizza apre a Torino: Flavio Briatore arriva sotto la Mole con la sua pizza di lusso
Cara estate, l’altalena dei prezzi sotto l’ombrellone: “Il mare ormai è un lusso”
Cara estate, l’altalena dei prezzi sotto l’ombrellone: “Il mare ormai è un lusso” | Grafico | Servizi e prezzi
Bubble room: la nuova frontiera del camping di lusso. Una notte sotto le stelle - facebook.com Vai su Facebook
Lusso sotto pressione, ma gli investitori restano: il 92% dei fondi valuta nuove operazioni https://pambianconews.com/2025/09/16/lusso-sotto-pressione-ma-gli-investitori-restano-il-92-dei-fondi-valuta-nuove-operazioni-456581/… #rassegnastampa - X Vai su X
Lusso sotto i riflettori con gli scenari M&A aperti da Armani e il rilancio di Kering - Il rinnovo della partnership con Valentino, insieme ai rumor sul cambio al vertice del marchio Gucci, spingono il gruppo francese. ilsole24ore.com scrive
Borse del 12 settembre | Lusso sotto i riflettori per il testamento di Armani, a Parigi deboli Essilux e L’Oreal - Il testamento di Giorgio Armani, accende i riflettori sui titoli europei lusso, che chiudono contrastati l’ultima seduta della settimana. Si legge su corriere.it