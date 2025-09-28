Una terra di mezzo, magica come quella della fantasia ma più bella dell’immaginazione. La Lunigiana è una delle geografie più interessanti del Bel Paese poiché racchiude peculiarità uniche, un amalgama di tradizioni e una forte identità. Una regione storico-geografica unica nel suo genere, posizionata a cavallo tra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, chiusa tra le boscose montagne appenniniche ma aperta verso il mare, lo stesso che bagna le spiagge esclusive della vicina Versilia, distante anni luce da questa affascinante terra di passaggio ma allo stesso tempo di roccaforti, come testimoniano i numerosi castelli e i borghi medievali che spuntano nel verde di una natura selvaggia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lunigiana, la Terra dei Cento Castelli e meraviglia toscana poco conosciuta: tutte le informazioni