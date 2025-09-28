Si avvicina il giorno dell’appuntamento finale del Premio Lunezia che, dopo i successi di Aulla, Follo e Roma, domenica 19 ottobre approderà al Teatro Civico della Spezia. La serata conclusiva vedrà alternarsi sul palco i sette protagonisti della finalissima del Premio Lunezia Nuove Proposte 2025, scelti dal comitato d’ascolto diretto dalla spezzina Loredana D’Anghera nel corso dei tre appuntamenti precedenti. Al termine delle esibizioni saranno annunciati i tre vincitori dell’edizione del trentennale e in questa occasione non è prevista una classifica, ciascuno riceverà un riconoscimento per una motivazione specifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunezia, 7 stelle al Civico