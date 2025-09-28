Luci accese anche in viale Buozzi: è quanto si ipotizza in comune per quel che riguarda l’installazione delle luminarie durante il periodo natalizio. Tema che è stato al centro di alcuni confronti in maggioranza e che nei prossimi giorni sarà protagonista di un incontro con i commercianti sambenedettesi: l’appuntamento, in tal senso, è stato fissato per mercoledì 1° ottobre alle 15 in Auditorium. In quella sede, i referenti dell’amministrazione comunale illustreranno il piano che intendono mettere in pratica per abbellire la città dal giorno dell’Immacolata a quello dell’Epifania. La novità di quest’anno, ma si tratta ancora di un’ipotesi, è di mettere le luminarie anche sulle palme del boulevard che collega la rotonda Giorgini al lungomare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luminarie anche in viale Buozzi: le ipotesi