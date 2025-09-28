L’ultima prova generale A Varese è quasi gara vera

L’ultima prova generale prima dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie A. Oggi alle 17 all’ Itelyum Arena di Varese, la Pallacanestro Reggiana giocherà un’amichevole contro l’ Openjobmetis. Il match avrà però i connotati (quasi) della partita vera. Entrambe le squadre, infatti, devono cancellare le ultime disastrose uscite. La Una Hotels cercherà di lasciarsi alle spalle la bruciante eliminazione dal ‘ Q-Round ’ di Bcl con Anversa, mentre i lombardi – seppur in un torneo estivo – sono reduci dalla peggior sconfitta nella gloriosa storia del club. Con Tortona è infatti andato a referto un impietoso -54 (116-62) frutto anche di un break di 35-0 in favore dei piemontesi che, almeno in tempi recenti, non abbiamo mai sentito a queste latitudini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

