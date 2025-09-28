L’ultima prova generale A Varese è quasi gara vera
L’ultima prova generale prima dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie A. Oggi alle 17 all’ Itelyum Arena di Varese, la Pallacanestro Reggiana giocherà un’amichevole contro l’ Openjobmetis. Il match avrà però i connotati (quasi) della partita vera. Entrambe le squadre, infatti, devono cancellare le ultime disastrose uscite. La Una Hotels cercherà di lasciarsi alle spalle la bruciante eliminazione dal ‘ Q-Round ’ di Bcl con Anversa, mentre i lombardi – seppur in un torneo estivo – sono reduci dalla peggior sconfitta nella gloriosa storia del club. Con Tortona è infatti andato a referto un impietoso -54 (116-62) frutto anche di un break di 35-0 in favore dei piemontesi che, almeno in tempi recenti, non abbiamo mai sentito a queste latitudini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ultima - prova
L’ultima verità sulla morte di Diogo Jota: è tutta colpa di un avversario | La prova che inchioda il calciatore
Il Trofeo Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Bcc. Oltre 130 giovanissimi ciclisti a Bottagna. Ultima prova della Challenge Cesare Mannelli
“È la prova che non è stato lui”. Garlasco, l’annuncio dei legali di Stasi dopo l’ultima scoperta
Ottima prova di Rudy Michelini e Nicola Angilletta nello shakedown, prova libere in assetto da corsa, al rally Valli della Carnia, ultima prova dell'IRC 2025. Terzo tempo assoluto per il forte pilota lucchese al volante della Skoda Fabia Rs in 1'47"3 alle spalle di - facebook.com Vai su Facebook
Al termine della rhythm dance dell'ultima prova di qualificazione olimpica in corso di svolgimento a Pechino, Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba occupano la dodicesima posizione. Senza considerare eventuali rinunce da parte di nazioni già in possesso di - X Vai su X
Siena, la prova generale del Palio va al Bruco (ma con un altro fantino). Grande folla in piazza - ma con due fantini diversi. Segnala lanazione.it