L’ultima moviola di Carlo Sassi pioniere in tv nell’Italia del bar sport

Bologna, 28 settembre 2025 – Era un’Italia in bianco e nero quella del giovane Carlo Sassi. Beppe Viola intervistava Mazzola e Rivera sul tram lungo le vie di Milano. E intanto il Paese correva come una locomotiva verso il boom economico. Calciatore fallito e poi bancario pentito, Carlo era entrato in Rai nel 1960 come aspirante giornalista con la sua faccia seria e il look da ragioniere: giacca blu, cravatta a motivi geometrici e capelli impomatati. Lavorava dietro le quinte per il programma più longevo nella storia della tv italiana: ‘La domenica sportiva’. Mai avrebbe pensato di diventare un personaggio popolarissimo e capace di scavalcare le epoche grazie a un’invenzione che ha cambiato la storia del calcio: la moviola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

