L' ultima di Fico | ricicla il solito reddito di cittadinanza E De Luca s' infuria Basta putte

Dopo il “codice etico” o meglio lo svuota-liste, a far infuriare De Luca, è il solito reddito di cittadinanza, stavolta proposto dal candidato del centrosinistra a Palazzo Santa Lucia, Roberto Fico. Il governatore della Campania, da sempre, critica il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Basta, d'altronde, ripercorrere le cronache degli ultimi giorni per trovare delle dichiarazioni dello “sceriffo” in cui lo definisce una «palla» o peggio una «putt.a». Non è un caso che lo stesso governatore uscente, prima di sedersi al tavolo di coalizione, invita il candidato dei progressisti a concentrarsi su «programmi seri» e non su battaglie che, a suo dire, interessano poco ai cittadini e sono «irrealizzabili». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultima di Fico: ricicla il solito reddito di cittadinanza. E De Luca s'infuria «Basta putt...e»