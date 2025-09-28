lukaku manca in questo napoli ma hojlund e lucca vanno aiutati

L’emergenza in difesa non è un alibi per gli orrori difensivi nella prima mezz’ora. Il Napoli sbaglia con i singoli e come squadra. Il Milan ha avuto più cattiveria anche in 10 uomini contro gli azzurri poco incisivi in attacco quando Maignan si è superato. Nel primo tempo è un inizio choc. Dopo 2 minuti Pulisic si beve Marianucci e offre a Salemakeers il gol del vantaggio. Il Napoli si riprende dopo 10 minuti con Maignan che si fa trovare pronto su colpo di testa di Gutierrez e tiro di McTominay. Gli azzurri provano a prendere campo ma la manovra è lenta contro un Milan che si chiude a riccio e rinuncia a giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

