Luigi Zeno premiato come miglior giovane attore al Picentia short film festival

Salernotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battipaglia, settembre 2025 – Con uno sguardo emozionato e un sorriso sincero, Luigi Zeno, giovane attore napoletano classe 2007, ha ritirato il Premio come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival, uno dei riconoscimenti più attesi e significativi della manifestazione. La cerimonia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luigi - zeno

Pompei sotto i riflettori: Luigi Zeno premia le giovani promesse a Miss Italia 2025

luigi zeno premiato migliorLuigi Zeno premiato come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival - Battipaglia, settembre 2025 – Con uno sguardo emozionato e un sorriso sincero, Luigi Zeno, giovane attore napoletano classe 2007, ha ritirato il Premio come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Fi ... Da politicamentecorretto.com

luigi zeno premiato migliorLuigi Zeno presenta al Senato il corto contro il bullismo “La Linea Sottile” premiato a Battipaglia - Luigi Zeno porta al senato il cortometraggio “La Linea Sottile” sul bullismo adolescenziale, premiato al Picentia Short Film Festival per la sua interpretazione intensa e realistica. gaeta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Luigi Zeno Premiato Miglior