Luigi Zeno premiato come miglior giovane attore al Picentia short film festival
Battipaglia, settembre 2025 – Con uno sguardo emozionato e un sorriso sincero, Luigi Zeno, giovane attore napoletano classe 2007, ha ritirato il Premio come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival, uno dei riconoscimenti più attesi e significativi della manifestazione. La cerimonia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: luigi - zeno
Pompei sotto i riflettori: Luigi Zeno premia le giovani promesse a Miss Italia 2025
COMUNICAZIONE E MARKETING - Caffè Motta, da sempre promotore dei valori sociali, sostiene il cortometraggio "La Linea Sottile" di Luigi Zeno contro il bullismo. #horeca #foodservice #comunicazione #sociale https://horecanews.it/caffe-motta-contro-il-bull - X Vai su X
COMUNICAZIONE E MARKETING - Caffè Motta, da sempre promotore dei valori sociali, sostiene il cortometraggio "La Linea Sottile" di Luigi Zeno contro il bullismo. - facebook.com Vai su Facebook
Luigi Zeno premiato come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival - Battipaglia, settembre 2025 – Con uno sguardo emozionato e un sorriso sincero, Luigi Zeno, giovane attore napoletano classe 2007, ha ritirato il Premio come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Fi ... Da politicamentecorretto.com
Luigi Zeno presenta al Senato il corto contro il bullismo “La Linea Sottile” premiato a Battipaglia - Luigi Zeno porta al senato il cortometraggio “La Linea Sottile” sul bullismo adolescenziale, premiato al Picentia Short Film Festival per la sua interpretazione intensa e realistica. gaeta.it scrive