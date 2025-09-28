L' Ugl denuncia | Bloccato l’appalto per il servizio di portierato all' ospedale di Chieti

Chietitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Asl di Chieti avrebbe ancora in stand-by, a distanza di oltre un anno, l’appalto per il servizio di portierato. A denunciarlo è l’Ugl spiegando che il servizio risulterebbe regolarmente aggiudicato ma non ancora avviato “per non si sa bene quali motivi”. Un problema, se si pensa alle numerose. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: denuncia - bloccato

Pisa, il canale dei Navicelli bloccato da una nave. La denuncia di Confindustria

La denuncia di Daniele, studente disabile: “Perdo almeno un’ora bloccato in metro quasi ogni giorno”

Cerca Video su questo argomento: Ugl Denuncia Bloccato L8217appalto