L’Ue regala soldi a Elkann per prendere 2.000 cinesi
Stellantis e l’asiatica Catl realizzeranno un impianto di batterie in Spagna con un finanziamento da 298 milioni. Solo che Pechino non vuol condividere i suoi segreti, così invia i suoi uomini. La beffa è doppia. 🔗 Leggi su Laverita.info
