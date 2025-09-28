Ludovico Ariosto ecco i corsi di musica
La banda filarmonica Ludovico Ariosto organizza per oggi (dalle 15 alle 18 nella sede di via Bologna 403) l’open day dell’omonima scuola di musica. Si tratterà di un momento per reincontrare gli allievi di tutte le età già iscritti negli anni scolastici precedenti che proseguono i corsi musicali e per conoscere i nuovi allievi che vorranno iscriversi per il nuovo anno scolastico 2025-2026 i cui corsi inizieranno dal primo ottobre. Chi fosse alle prime armi e interessato ad intraprendere un corso musicale, durante l’open day, potrà provare gli strumenti disponibili a cui ognuno si sente più affine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ludovico - ariosto
Da Mario Equicola a Ludovico Ariosto, il legame fra Ferrara e Alvito nel segno del Rinascimento
Lettura ad alta voce con la professoressa Rosa Bresciani dell'"Orlando furioso" di Ludovico Ariosto Biblioteche di Brescia - facebook.com Vai su Facebook
“Perc'ho molto bisogno, più che voglia, / d'esser in Roma...” (Ludovico Ariosto, Satira I). - X Vai su X
Ludovico Ariosto, ecco i corsi di musica - La scuola di musica Ludovico Ariosto, che opera dal 2014, offre diverse possibilità di orientamento musicale: quella prettamente bandistica e quella orientata all’insegnamento dei generi musicali più ... Riporta msn.com
Reggio Emilia festeggia i 550 anni di Ludovico Ariosto - Reggio Emilia festeggia l'8 settembre il compleanno di Ludovico Ariosto in occasione dei 550 anni della nascita - Riporta ansa.it