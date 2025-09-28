ludovico ariosto ecco i corsi di musica

La banda filarmonica Ludovico Ariosto organizza per oggi (dalle 15 alle 18 nella sede di via Bologna 403) l’open day dell’omonima scuola di musica. Si tratterà di un momento per reincontrare gli allievi di tutte le età già iscritti negli anni scolastici precedenti che proseguono i corsi musicali e per conoscere i nuovi allievi che vorranno iscriversi per il nuovo anno scolastico 2025-2026 i cui corsi inizieranno dal primo ottobre. Chi fosse alle prime armi e interessato ad intraprendere un corso musicale, durante l’open day, potrà provare gli strumenti disponibili a cui ognuno si sente più affine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

