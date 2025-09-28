Lucy Worsley ci fa scoprire una donna molto lontana dallo stereotipo della vecchietta inglese con la tazza di tè in mano

A gatha Christie è l’autrice più venduta al mondo, ben due miliardi di libri, tradotta in più di cento lingue addirittura in swahili, e, se ci pensiamo, è anche la serial killer più letale visto che nelle pagine dei suoi romanzi, racconti gialli e lavori teatrali ha sterminato centinaia di vittime, la maggior parte in maniera molto crudele. Angela Lansbury, un fiore sulla Walk of Fame di Milano per omaggiare “La signora in giallo” X Leggi anche › Agatha Christie, la regina del mistero L’immagine iconografica della scrittrice che ci è stata tramandata invece è quella di una dolce nonnina con collana di perle, l’impeccabile permanente e una tazza di tè in mano che degusta seduta in un giardino lussureggiante dove sicuramente ha appena finito di mettere a dimora dalie e tulipani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

