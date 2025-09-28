Lucrecia Martel non rappresento gli indigeni mi assumo il rischio del cinema

Cms.ilmanifesto.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inizio c’è una serie di fotogrammi sgranati che circolano in rete: si vedono degli uomini aggredirne degli altri, uno del primo gruppo tira fuori una pistola e spara. A cadere . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

lucrecia martel non rappresento gli indigeni mi assumo il rischio del cinema

© Cms.ilmanifesto.it - Lucrecia Martel, «non rappresento gli indigeni, mi assumo il rischio del cinema»

In questa notizia si parla di: lucrecia - martel

Venezia 2019: chi è Lucrecia Martel, presidente di giuria - Dopo Guillermo del Toro, è la regista argentina Lucrecia Martel a raccogliere l’eredità come presidente di giuria del concorso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che ... Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Lucrecia Martel Rappresento Indigeni