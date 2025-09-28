Lucilio s’è smarrito Seneca |  testi colti e distorsione per l’indie identitario made in Roma

In pieno lockdown ci hanno tentato a rompere la monotonia sanitaria della pandemia con il video-clip corale di Delocalizza, uno strumento tutt’altro che neutrale ideato per dimostrare come sotto le mascherine chirurgiche c’era ancora vita, c’era ancora comunità. E ci sono riusciti. Un vero faro di speranza in tricolore per illuminare la traversata tra il grigiore di tempi avversi. Era il 2020, un mondo fa. Cinque anni do po, Lucilio s’è smarrito Seneca ha fatto un passo in avanti rilasciando il primo album ufficiale. Il nome – Lettere – batte esattamente dove il dente duole, fornendo nuovi elementi per decriptare le ragioni di quel richiamo emergenziale allo stoicismo romano impresso nella stessa ragione sociale della band. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

