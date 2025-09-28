Lucilio s’è smarrito Seneca |  testi colti e distorsione per l’indie identitario made in Roma

Secoloditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In pieno lockdown ci hanno tentato a rompere la monotonia sanitaria della pandemia con il video-clip corale di  Delocalizza,  uno strumento tutt’altro che neutrale ideato per dimostrare come sotto le mascherine chirurgiche c’era ancora vita, c’era ancora comunità. E ci sono riusciti. Un vero faro di speranza in tricolore per illuminare la traversata tra il grigiore di tempi avversi. Era il 2020, un mondo fa. Cinque anni do po,  Lucilio s’è smarrito Seneca  ha fatto un passo in avanti rilasciando il primo album ufficiale. Il nome –  Lettere  – batte esattamente dove il dente duole, fornendo nuovi elementi per decriptare le ragioni di quel richiamo emergenziale allo stoicismo romano impresso nella stessa ragione sociale della band. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

lucilio s8217232 smarrito seneca 160testi colti e160distorsione160per l8217indie identitario made in roma

© Secoloditalia.it - Lucilio s’è smarrito Seneca: testi colti e distorsione per l’indie identitario made in Roma

Cerca Video su questo argomento: Lucilio S8217232 Smarrito Seneca