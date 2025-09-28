Luciano Spalletti può tornare in panchina lo aspetta un ingaggio faraonico

Il club saudita ha esonerato il tecnico francese, l'ex ct della Nazionale è tra gli allenatori contattati. In caso di fumata bianca può contare su un ingaggio "importante" a livello economico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luciano - spalletti

Mancini e Spalletti i grandi esclusi, Luciano può ripartire dall’estero ma di lui ora non si sa più nulla (Gazzetta)

Nazionale, Luciano Spalletti: «Il movimento non è in calo, abbiamo giocatori forti. I giocatori scelti? Li riprenderei tutti…»

Cacciato prima della sosta, colpo di scena: è pronto Luciano Spalletti!

Amaranto Channel. . Ospite d'eccezione ieri pomeriggio al terzo e ultimo giorno del Festival del Calcio Italiano, Luciano Spalletti ha incantato il pubblico di giovanissimi e non solo presente al teatro Pietro Aretino. #FestivalDelCalcioItaliano #Spalletti #Amar - facebook.com Vai su Facebook

LUCIANO #SPALLETTI SHOW Intervenuto per presentare il suo nuovo libro al 'Festival del Calcio Italiano Rever' ad Arezzo, l'ex CT della Nazionale italiana si è reso protagonista di un simpatico siparietto con un giovanissimo calciatore del settore giovanile - X Vai su X

Luciano Spalletti può tornare in panchina, lo aspetta un ingaggio faraonico - Il club saudita ha esonerato il tecnico francese, l’ex ct della Nazionale è tra gli allenatori contattati. fanpage.it scrive

Spalletti in panchina, ok dopo l’esonero: battuto Conceiçao - Luciano Spalletti è pronto a tornare in pista dopo l'addio alla Nazionale: c'è stato l'esonero e ora la prima chiamata è stata per l'ex Napoli. Come scrive calciotoday.it