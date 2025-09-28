Lucchese seconda vittoria consecutiva | 1-0 contro il Pro Livorno
Lucca, 28 settembre 2025 – La Lucchese conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo di misura la Pro Livorno, grazie alla rete siglata nel primo tempo da Bartolotta. Prima dell’inizio del match la squadra ha reso omaggio sotto la Curva Ovest a Marco Sordelli e Iacopo Parenti, due tifosi rossoneri prematuramente scomparsi nei giorni scorsi. Partono subito bene i padroni di casa che al 15’ con Bartolotta impegnato il portiere alla respinta. Al 21’ è Russo che ci prova con una conclusione da fuori, ma ancora una volta l’estremo difensore livornese alla parata in due tempi. Cinque minuti più tardi è Caggianese ancora dal limite, ma Serafini intercetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
