Lucchese - Derby con il Pro Livorno Pirozzi | Dobbiamo copiare l’erba
Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Pro Livorno, Sergio Pirozzi ha paragonato la crescita della Lucchese alla crescita del terreno del " Porta Elisa ", meno "giallo" e più "verde" da quando è iniziato il campionato. Ma, prima, ha parlato del momento della squadra. "Dopo la vittoria contro lo Zenith Prato – ha detto – la Lucchese vuole proseguire il buon momento di forma, continuare nella fase di crescita generale: sia del gioco che della tenuta e provare a salire più in alto, tenendo, però, bene a mente che non esistono partite facili, né avversari sprovveduti e che i punti bisogna conquistarli sul campo, correndo e lottando su ogni pallone dall’inizio fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
