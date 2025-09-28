Lucca Film Festival tutti i premi dei concorsi di lungometraggi cortometraggi del concorso Over The Real e del concorso Lucca For Future
Sono stati dodici i film in anteprima italiana presentati nel concorso di lungometraggi, e sempre dodici i cortometraggi da tutto il mondo hanno animato il concorso a loro dedicato Lucca Film Festival, tutti i premi dei concorsi di lungometraggi, cortometraggi, del concorso Over The Real e de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: lucca - film
Kevin Spacey al Lucca Film Festival “Amo l’Italia e sono grato per questa opportunità”
Lucca Film Festival, i primi ospiti. Pietro Marcello presenterà ‘Duse‘
Pietro Marcello primo ospite al “Lucca Film Festival 2025” (20-28 settembre XXI edizione)
Lucca Film Festival (@LuccaFilmFest) Vai su X
Lamberto Bava sarà presente il 28 settembre al Lucca Film Festival 2025 per salutare il pubblico, introdurre la proiezione in versione restaurata in 4K di Demoni (1985) e presentare in anteprima il suo nuovo romanzo “Demoni 3”, prequel letterario mai portato - facebook.com Vai su Facebook
East of wall di Kate Beecroft vince il Lucca Film Festival - Si è conclusa la ventunesima edizione del Lucca Film Festival sotto la direzione artistica di Nicola Borrelli che ha visto alternarsi anche quest'anno ... Secondo ciakmagazine.it
La notte dei verdetti. Tutti i premi dei concorsi - Consegnati ieri sera al Cinema Astra i riconoscimenti nella varie categorie. Come scrive msn.com