LuCake dal forno di famiglia a fenomeno social | la pasticceria diventa social

“Non c’è nessun dolce che può accontentare il palato se non è raccontato”. Questa frase pronunciata da uno dei più grandi pasticceri di tutti i tempi, Iginio Massari, la si può garbatamente associare alla storia di Luca Perego, conosciuto sui social come @LuCake, pasticcere per vocazione e “content creator”, creatore di contenuti, quando ancora questa definizione era anni luce dall’essere coniata sui social. Perché Luca è un ragazzo cresciuto allo stesso ritmo dei social, dalla fase più acerba nel 2012, quando il potenziale di Instagram era pressoché inimmaginabile, fino a raggiungere una community di quasi un milione di followers e visualizzazioni, fino al prestigioso riconoscimento di Forbes nel 2022, che l’ha inserito nei 100 giovani italiani under 30 leader del futuro. 🔗 Leggi su Panorama.it

