Lowry e McIlroy Seal corrispondono a una vittoria per l’Europa dominante dopo una coppia che è stata distrutta dagli spettatori

2025-09-28 00:15:00 Ecco quanto riportato poco fa: Shane Lowry e Rory McIlroy hanno segnato un altro punto per una squadra dominante in Europa nelle quattro palle, con McIlroy, che è stato coinvolto in un alterco verbale con gli spettatori all’inizio della giornata, definendo la vittoria “estremamente soddisfacente”. I due irlandesi hanno prodotto un’esibizione grintosa, a volte back-to-the-wall mentre sono emerse vittoriose nella loro partita con Cameron Young e Justin Thomas per dare all’Europa un enorme vantaggio di 10,5-3,5. C’è stata anche una straordinaria esibizione di Tommy Fleetwood e Justin Rose, che hanno superato Bryson DeChambeau e Scottie Scheffler in un’altra relazione infuocata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com