Lotta Scudetto | Juve un’incompiuta l’Inter di Chivu come quella di Inzaghi L’analisi del Corriere della Sera

Lotta Scudetto: il Corriere della Sera analizza Juve, Inter e Milan alla ricerca dell’anti-Napoli. L’analisi del Corriere della Sera. Il campionato entra nel vivo e la corsa scudetto resta apertissima. In un’analisi approfondita, il Corriere della Sera ha fotografato la situazione delle principali contendenti al titolo, sottolineando come al momento il ruolo di vera rivale del Napoli resti ancora scoperto. SULLA JUVENTUS E L’INTER – «La Juve è un’incompiuta. Ma neppure l’Inter ruba la scena anche se sono tante le notizie positive. Sembra la squadra di Inzaghi con Chivu in panchina, sia nella buona sia nella cattiva sorte». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lotta Scudetto: Juve un’incompiuta, l’Inter di Chivu come quella di Inzaghi. L’analisi del Corriere della Sera

Ex pres. Juve: "Lotta Scudetto? Di sicuro c'è il Napoli: ha due squadre forti" - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera e tra i vari temi ha parlato anche della lotta Scudetto in Serie ... Da tuttonapoli.net

Novellino sulla lotta Scudetto: "La Juve è l'anti Napoli. Inter forte, ma il tempo di Inzaghi è finito" - com, ha parlato dei temi attuali della Serie A a partire dalla lotta Scudetto: "Sono curioso di vedere ... Scrive tuttonapoli.net