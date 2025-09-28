L' oroscopo di oggi - domanica 28 settembre 2025
? Ariete La domenica caro Ariete, si apre con un bisogno di movimento e azione: non riesci a stare fermo, e ogni occasione diventa pretesto per metterti in gioco. L’energia è tanta, ma rischi di trasformarla in impazienza, soprattutto se gli altri non seguono i tuoi ritmi. In amore, se sei in coppia senti il desiderio di vivacizzare il rapporto con proposte fuori dall’ordinario: escursioni, nuove attività, perfino una chiacchierata più sincera del solito. Se invece sei a caccia di nuove cin puoi incontrare persone stimolanti in contesti sportivi o sociali. Sul lavoro o negli studi è il momento di sperimentare: idee creative emergono e vanno annotate, anche se non tutte saranno subito realizzabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
