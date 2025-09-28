L’oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 | previsioni consigli e transiti astrali

ABBONATI A DAYITALIANEWS I transiti astrali principali. La settimana si apre con Venere in Scorpione, che intensifica le emozioni e le relazioni, portando maggiore profondità nei rapporti. Marte in Cancro invita a proteggere ciò che conta davvero, mentre il Sole in Bilancia richiama equilibrio e diplomazia. La Luna attraverserà Gemelli, Leone e Bilancia, creando momenti di leggerezza alternati a fasi di introspezione. Segno fortunato della settimana: Bilancia, grazie all’energia del Sole e a un cielo che illumina i rapporti, questo segno riceverà occasioni preziose sia in amore che nel lavoro. Ariete. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - L’oroscopo della settimana, dal 28 settembre al 4 ottobre 2025: previsioni, consigli e transiti astrali

In questa notizia si parla di: oroscopo - settimana

