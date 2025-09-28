L’organo artificiale è una rivoluzione

Bologna, 28 settembre 2025 – Nella Cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva del Sant’Orsola vengono eseguiti circa cinque trapianti ogni anno. Il 90 per cento dei bambini attende l’arrivo dell’organo grazie a un cuore artificiale, come spiega la professoressa Emanuela Angeli, direttrice dell’Unità operativa (diretta fino allo scorso anno dal professor Gaetano Gargiulo ). " Il cuore artificiale di Greta era il Berlin Heart, inventato in Germania, che permette a tutti questi bambini di sopravvivere fino al trapianto e in ottime condizioni. Un tempo non c’era altra speranza se non il trapianto immediato – chiarisce la cardiochirurga –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “L’organo artificiale è una rivoluzione”

In questa notizia si parla di: organo - artificiale

Venerdì e sabato saremo a Roma per il : "Le innovazioni tecnologiche e l’intelligenza artificiale al servizio della riabilitazione: a che punto siamo?". Siamo felici di contribuire a questo evento importa - facebook.com Vai su Facebook

Le cellule staminali hanno prodotto un organo che presenta strutture interne estremamente simili a quelle naturali - X Vai su X

L'intelligenza artificiale in medicina: le rivoluzione è già qui e affianca il lavoro dei medici - Sì, secondo la star up Toscana Lemons in the room che ha sviluppato un sistema digitale per ridurre angoscia, stress e dolore ... Riporta corriere.it