L’organo artificiale è una rivoluzione

Bologna, 28 settembre 2025 – Nella Cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva del Sant’Orsola vengono eseguiti circa cinque trapianti ogni anno. Il 90 per cento dei bambini attende l’arrivo dell’organo grazie a un cuore artificiale, come spiega la professoressa Emanuela Angeli, direttrice dell’Unità operativa (diretta fino allo scorso anno dal professor Gaetano Gargiulo ). " Il cuore artificiale di Greta era il Berlin Heart, inventato in Germania, che permette a tutti questi bambini di sopravvivere fino al trapianto e in ottime condizioni. Un tempo non c’era altra speranza se non il trapianto immediato – chiarisce la cardiochirurga –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

