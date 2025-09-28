Lorenzo Musetti in surplace sul veterano Mannarino | è ai quarti di finale a Pechino

In un’ora e 24 minuti di gioco Lorenzo Musetti, accreditato della quarta testa di serie del tabellone di singolare maschile dei China Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Pechino, in Cina, regola il qualificato francese Adrian Mannarino, battuto con un duplice 6-3, ed approda ai quarti di finale, dove affronterà lo statunitense Learner Tien. Nel primo set l’avvio di Musetti è travolgente, con l’azzurro che vince dodici dei primi tredici punti giocati e vola sul 3-0 non pesante, grazie al break a zero maturato nel secondo game. Il francese si sblocca, ma non riesce ad essere incisivo in risposta, anzi nel sesto game deve annullare al toscano l’occasione per il 5-1 sul 30-40. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti in surplace sul veterano Mannarino: è ai quarti di finale a Pechino

